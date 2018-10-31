SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bedrettin Dalan'dan ilk açıklama
Yönetim Samandıra’ya kamp kurdu
Fenerbahçe

Yönetim Samandıra’ya kamp kurdu

Fenerbahçe yönetimi derbi maçı için adeta Samandıra’ya kamp kurdu.

31 Ekim 2018 09:58

Sercan HAMZAOĞLU / Cocu'nun gönderilmesiyle bir boşluk oluşmasını istemeyen yönetim, derbi maçın ne kadar kritik olduğunu oyunculara aşılıyor.

Yönetim bir yandan hoca arayışı içindeyken takımı da boş bırakmıyor

Başkan vekili Semih Özsoy başta olmak üzere birçok yönetici tesislere giderek takıma moral veriyor.

Yöneticilerin futbolculara, “Siz işinizi yapın. Galatasaray da iyi oynayan bir takım değil. Orada rahat kazanabiliriz. Eğer yenersek her şey yeniden başlar. Aksi skorda Cocu da gittiği için oklar size döner. Varınızı yoğunuzu ortaya koyarak onur mücadelesi verin. Sakın kötü bir skor alıp Galatasaray taraftarının durumumuzla ilgili tezahüratlar yapmasına izin vermeyin” dedikleri öğrenildi.

Son güncelleme 10:09 | 31 Ekim 2018
ali koç derbi Fenerbahçe galatasaray samandıra
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
02/11/2018 - 20:00
-
Fenerbahçe
Kasimpasa S.K.
03/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü