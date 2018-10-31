Yönetim Samandıra’ya kamp kurdu

Sercan HAMZAOĞLU / Cocu'nun gönderilmesiyle bir boşluk oluşmasını istemeyen yönetim, derbi maçın ne kadar kritik olduğunu oyunculara aşılıyor.

Yönetim bir yandan hoca arayışı içindeyken takımı da boş bırakmıyor

Başkan vekili Semih Özsoy başta olmak üzere birçok yönetici tesislere giderek takıma moral veriyor.

Yöneticilerin futbolculara, “Siz işinizi yapın. Galatasaray da iyi oynayan bir takım değil. Orada rahat kazanabiliriz. Eğer yenersek her şey yeniden başlar. Aksi skorda Cocu da gittiği için oklar size döner. Varınızı yoğunuzu ortaya koyarak onur mücadelesi verin. Sakın kötü bir skor alıp Galatasaray taraftarının durumumuzla ilgili tezahüratlar yapmasına izin vermeyin” dedikleri öğrenildi.