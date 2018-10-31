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Yolanthe’nin oğluyla pozları sosyal medyayı salladı
Dünyadan Futbol

Yolanthe’nin oğluyla pozları sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı.

31 Ekim 2018 08:32

Galatasaray’ın eski futbolcularından Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabıdan küçük oğlu Xess Xava Sneijder ile banyo pozlarını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

..Spetter Pieter Pater lekker in het water..!

Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau)’in paylaştığı bir gönderi ()

OĞLUYLA BANYO HALLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in eşi, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Yolanthe Cabau, son olarak oğlu Xess Xava Sneijder ile banyoda yaparken çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Cabau’nun oğluyla yaptığı banyo paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Son güncelleme 11:13 | 31 Ekim 2018
sosyal medya Wesley Sneijder Yolanthe Cabau
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