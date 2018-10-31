Yedek Trabzonspor Türkiye Kupası’nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trabzonspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi BUGSAŞ Spor’u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11’ini tamamen değiştirdi. BUGSAŞ Spor maçında rotasyona giden Karaman, çoğunluğu genç futbolculardan oluşan yedek ağırlıklı bir kadroyu tercih etti.

Stat: OSTİM

Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan

BUGSAŞ Spor: Taha Ayan, Eyüp Geyik (Dk. 59 Beytullah Ayduvan), Enver Yıldız, Turgut Selim Özdemir, Soner Gönül, Kudbettin Tekin Oğrak, Hasan Türk, Mustafa Çeçenoğlu, Ahmet Sun (Dk. 75 Burak Ceylan), Hazarhan Karaca (Dk. 63 Bora Taşdemir), Suat Kaya

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Semih Karadeniz (Dk. 79 Olcay Şahan), Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Murat Cem Akpınar, Kucka (Dk. 62 Toure), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 67 Zeki Yavru), Amiri, Ekuban

Goller: Dk. 25 Amiri, Dk. 32 Turgut Selim Özdemir (Kendi kalesine) (Trabzonspor)?

Sarı kartlar: Dk. 27 Murat Cem Akpınar, Dk. 38 Kucka (Trabzonspor), Dk. 29 Soner Gönül, Dk. 52 Turgut Selim Özdemir (BUGSAŞ Spor)?

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 25′ Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ekuban’ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra içeriye çevirdiği topu Amiri ağlarla buluşturdu.

GOL! 32′ Bordo-mavili takım farkı ikiye çıkardı. Abdülkadir Parmak’ın sol çaprazdan şutunda kaleci Taha Ayan topu sektirdi. Pozisyonun devamında Murat Cem Akpınar’ın şutunda Turgut Selim Özdemir’e çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti: 0-2