Yarış pisti de ‘Millet Bahçesi’ yapılacak!

Uğur ENÇ / SÖZCÜ AKP'li Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yerel basınla buluştu. 4 yılını değerlendiren Baran, Kocaeli'de yer alan Körfez Yarış Pisti'nin millet bahçesi yapılacağını açıkladı.

Uzun yıllardır Kocaeli ve çevre illerden kentimize gelen yarışseverler Körfez Yarış Pisti'ni adres edinmişti. Konuyla ilgili konuşan başkan Baran, “İlimtepe, Çamlıtepe ve Kaşkaldere spor komplesi devam etmekte. Bunları tamamladığımızda Körfez tam anlamıyla sporun başkenti olacak. Spor okullarında 4 bin 500 öğrenciye burs veriyoruz. Körfez Yarış Pisti'nin işletmesi Motor Sporları Federasyonu'na bağlı, Valilik ve Büyükşehir onlara yeni bir yer gösterecek. Boşaltılan yer millet bahçesi olacak. Kocaeli'de 12 ilçe ve büyükşehir AK Partili başkanlarla yönetiyoruz. İnşallah da yönetmeye devam edeceğiz. Halkımız bizden memnun. Bizimle aynı pencereden bakan Körfez halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Körfez Yarış Pisti, 1993 yılında İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İMK) tarafından kurulan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yönetimindeki bir pist olarak bilinmektedir. Tesisler Türkiye Şampiyonası yanı sıra çeşitli kategorilerde motor sporları yarışlarına ev sahipliği yapmaktadır. Marmara Denizi'nin kuzey doğu kıyısında konumlanan pist, küçük bir göl olan Fener Gölü'nü çevrelemektedir. Pistte 9 viraj bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 1950 m.'dir ve yarışlar saat yönünde koşulmaktadır.

Körfez Yarış Pisti’ne İstanbul ve İzmit'den O-4 otoyolu veya D-100 otobanının Körfez çıkışından ulaşılabilir.