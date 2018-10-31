TGS Stadı’nın müze olmasını isteyen Türkiye Futbol Antrenörler Derneği; ‘Yıkımı durdurun!’

Mustafa İNSAN/ Millet Bahçesi yapılması planlanan TSG'nin yıkımına geçen ay başlandı. Kentteki birçok sivil toplum kuruluşları ve partiler 67 yıllık stadın yıkımına tepki gösterdi. TÜFAD Mersin Şubesi yönetim kurulu üyeleri stadın son durumuyla ilgili Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübü binasında basın toplantısı düzenledi. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Mersin'e yapılmış en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılavuz, yıkımla ilgili kamuoyu bilgilendirilmedi. Basına bir bilgi aktarılmadı. Stadın etrafındaki yollardan geçenler kepçeleri, dozerleri görünce içlerinde bir burukluk hissettiler. Burada bulunan bizler de aynı duyguları yaşadık ve yaşıyoruz. Orada bir kentin spor tarihi yıkılıyor. Her vurulan kepçe birilerimiz anılarına bir darbe olarak iniyor” ifadelerini kullandı.

“TGS , SPOR MÜZESİ OLSUN”

Stadla ilgili yetkililere önerilerde bulunan TÜFAD üyeleri, “ Birinci teklifimiz, kapalı tribün kalmak koşuluyla diğer tribünler yıkılsın. :Çim alanı korunsun. Kapalı bölümü spor tarihi müzesi haline getirilsin. İkincisi ise , yok mutlaka yıkmamız gerekli deniliyorsa, burası halka açık spor alanlarının olduğu ve çeşitli sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir alan olarak düzenleme yapılsın. İlgililer tüm bunarla da yok diyorsa, burası Büyükşehir Belediyesine devretsin. Belediye halkımıza sormak suretiyle burayı nasıl değerlendireceğine karar verdin”” dedi.

“HALKIN SESİNE DUYARLILIK GÖSTERİLSİN”

12 ay spor yapmaya elverişli Mersin'de gençlik spor teşkilatına ait tek bir tesisin olmadığının altını çizen Kılavuz sözlerine şu şekilde devam etti; “ Halkın sesine kulak verilmesini istiyoruz. Yıkım durdurulsun. Kentin ileri gelenleri ve STK'lar bir araya gelsin, Mersin adına sağlıklı bir karar alınsın. Ben yaptım oldu. Ben bilirim yerine halkın sesine duyarlılık gösterilsin”