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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!
Futbol

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için verilen oran ise dikkat çekti.

31 Ekim 2018 12:54

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerin yeni oranları açıklandı.

İddaa, 10. haftanın ardından oluşan puan durumuyla birlikte şampiyonluk oranlarını açıkladı. Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 1'e 40 oran verildi.

İşte yeni şampiyonluk oranları:

Galatasaray 2.55

Beşiktaş 2.60

İst. Başakşehir 3.00

Kasımpaşa 30.00

Trabzonspor 40.00

Fenerbahçe 40.00

Antalyaspor 60.00

Bursaspor 200.00

Alanyaspor 200.00

Ankaragücü 200.00

Kayserispor 200.00

Yeni Malatyaspor 100.00

Konyaspor 100.00

Göztepe 100.00

Sivasspor 300.00

Bşb Erzurum 1000.00

Akhisarspor 1000.00

Rizespor 2000.00

Son güncelleme 13:12 | 31 Ekim 2018
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray trabzonspor
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