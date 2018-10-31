Son dakika… Galatasaray’dan sakat futbolcularla ilgili açıklama! Derbide yok…

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından önce sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fernando’nun ve derbide oynama şansı bulunmadığını dile getiren Yener İnce, Yuto Nagatomo’nun 3-4 hafta daha rehabilitasyon tedavisi göreceğini açıkladı.

Öte yandan Eren Derdiyok, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Henry Onyekuru’nun yarın yapılacak testlerden sonra derbide oynayıp oynamayacağının belli olacağını belirten İnce şu ifadeleri kullandı;

“Bir takım spekülasyonlarla taraftarımız yanlış yönlendiriliyor. Emre Akbaba alçı içerisinde belli bir oranda, yaklaşık 6-7 haftanın ardından rehabilitasyona başlayacak. Yugo Natagomo çok şanssız bir sakatlık yaşadı. Futbolda çok rastlanan bir şey değil. Şanssız bir şekilde akciğerinin bir tanesi tamamen söndü. O gece yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattık olayı. Ameliyatını oldu. Hastaneden çıktı ve evinde dinleniyor. Önümüzdeki 3-4 haftalık rehabilitasyon süreci sonrasında kararımızı vereceğiz. Şu an için iyi durumda.”

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“DERBİDE OLMALARINI BEKLİYORUZ”

“Belhanda’nın baş dönmesi öyküsünden sonra o gece ertesi gün tetkikler yapıldı. Ciddi bir sıkıntı çıkmadı. Martin Linnes’in ayağına aldığı darbeden sonra tedavisine başlandı. Bu iki oyuncumuzun kuvvetle muhtemel derbide olmalarını bekliyoruz.”

“FERNANDO BİR SÜRE DAHA…”

“Fernando’nun durumu çok bu maçlar için müsait değil. Henüz oradaki yırtık yapısı itibariyle diğer kardeşlerimizden farklı. Onun tedavisinin bir süre daha sürmesini bekliyoruz. Maç saatine kadar tedaviye devam edeceğiz. Onyekuru, Feghouli ve Fernando’nun ilk sakatlandıkları anda 3-4 hafta kadar süreceğini söylemiştim. Bu oyuncuların hemen dönmesini beklemek iyimserlik oluyor.”

“SERDAR, EREN, HENRY…”

“Fernando ile böyle bir şansımız yok. Diğer oyuncularımızın da durumu iyiye gidiyor ve son ana kadar bu oyuncuları oynatabilmek adına, bir kısmını en azından takıma verebilmek adına sağlık ekibi yoğun tempo içerisinde çalışıyor. Serdar, Eren ve Henry’nin haklarındaki son kararı yarın yapılacak test idmanları sonrasında vereceğiz. Henüz şu an oynar, oynamaz deme noktasında değiliz. Dönerlerse normalden çok erken dönmüş olacaklar. Bu oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz.”

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından önce sakatlığı bulunan oyuncularımızla ilgili açıklamalarda bulundu. https://t.co/s5D0STbffR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ekim 2018

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