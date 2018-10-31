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Slimani Harun’u zor geçti!
Fenerbahçe

Slimani Harun’u zor geçti!

Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından, büyük umutlarla kiralanan Islam Slimani de tartışılmaya başlandı.

31 Ekim 2018 10:06

Ankaragücü maçının 71. dakikasında penaltı kararına kızan ve hakeme küfür edip kırmızı kart gören Cezayirli golcünün istatistiklerinin de çok kötü olduğu bildirildi. Kaleci Harun’un 5 bin metre koştuğu maçta, Slimani’nin 71 dakikada 6700 metre mesafe kat ettiği ortaya çıktı.

Slimani’nin maç esnasında çok hareketsiz olması nedeniyle teknik heyetin tepkisini çektiği, bu nedenle oyuncuyla bir görüşme yapıldığı ve kendine çekidüzen vermesi konusunda sert şekilde uyarıldığı ifade edildi.

Leicester’dan 1.5 milyon Euro’ya kiralanan Cezayirli, yıllık 4.7 milyon Euro kazanıyor.

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Son güncelleme 10:09 | 31 Ekim 2018
Fenerbahçe Harun Tekin Islam Slimani
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