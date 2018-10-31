Slimani Harun’u zor geçti!

Ankaragücü maçının 71. dakikasında penaltı kararına kızan ve hakeme küfür edip kırmızı kart gören Cezayirli golcünün istatistiklerinin de çok kötü olduğu bildirildi. Kaleci Harun’un 5 bin metre koştuğu maçta, Slimani’nin 71 dakikada 6700 metre mesafe kat ettiği ortaya çıktı.

Slimani’nin maç esnasında çok hareketsiz olması nedeniyle teknik heyetin tepkisini çektiği, bu nedenle oyuncuyla bir görüşme yapıldığı ve kendine çekidüzen vermesi konusunda sert şekilde uyarıldığı ifade edildi.

Leicester’dan 1.5 milyon Euro’ya kiralanan Cezayirli, yıllık 4.7 milyon Euro kazanıyor.

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