Şansal Büyüka’dan sert sözler! ‘Fenerbahçe motoru yaktı!’

Şansal Büyüka, Ali Koç’un görevi başladığı tarihten günümüze kadar olan kısımda Fenerbahçe’nin yaşadığı sıkıntıları, Ali Koç, Comolli ve Cocu arasında gelişen olayları yorumladı. Büyüka ‘Cocu'nun gönderilmesi doğru ancak Comolli'nin kalması yanlış… Şu asla unutulmasın: En büyük yanlış, yanlışların farkında olmamaktır. Umarım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi bu yanlışın farkına varır; çok geç kalmadan, çok daha fazla hasar almadan’ değerlendirmesinde bulundu.

İşte Şansal Büyüka’nın yazısı…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntıları aşarlar, aşabilirler. Ama ortada ciddi bir tehlike var: Başkan ve yönetimi yanlışlarında ısrar ediyorlar. Oysa “Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir” demezler mi?

Daha Cocu'nun adı ilk duyulduğunda Türkiye'de kim varsa “Hollandalı hocalar bizim futbol gerçeğine uymuyor, hepsi hayal kırıklıkları yaratarak gitti” diye isyan etmedi mi? Bu kadar hakim bir görüş varken, Cocu'da ısrar etmek ve getirmek yanlış değil miydi?

Tottenham'ın, Liverpool'un, Saint Etienne kulüplerinin, “Bizi batırdı” diye arkasından feryat ettiği Comolli'yi sportif direktör olarak bulup getirmek yanlış değil miydi?

Hani demişler ya “Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz, öbürleri de yanlış gider” diye… Bu Cocu'yu kim getirdi? Fenerbahçe'nin büyüklüğünün çok gerisinde kalan ve pek de ucuz olmayan bu transferleri kim yaptı? Bütün bu yanlışların altındaki imza Comolli değil mi?

Tümer Metin güzel bir benzetme yaptı: “Allah korusun, deprem oluyor, bütün bina yıkılıyor… Siz binayı yapan müteahhitin yakasına yapışacağınıza, apartman görevlisinin işine son veriyorsunuz. Oysa binayı yapan müteahhit, kötü demiri, kötü kullanan müteahhit, siz apartman görevlisini kovuyorsunuz.”

Tamam Cocu gitsin de, gönderilmesi çok doğru da, Comolli niye kalsın? Siz ocak ayında transfer yapacaksanız, haziran transferlerini yapan Comolli'ye ne kadar güvenebilirsiniz? Ocak transferleri için Comolli'ye “güveniyoruz” diyebiliyor musunuz?

Cocu'nun gönderilmesi doğru… Geç kalınmış bir karar olmasına rağmen doğru… Yetmez ama evet… Ancak Comolli'nin kalması yanlış… Şu asla unutulmasın: En büyük yanlış, yanlışların farkında olmamaktır. Umarım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi bu yanlışın farkına varır. Çok daha geç kalmadan ve çok daha fazla hasar almadan…

Ayrılığı hiç medeni olmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hatırladığım kadarıyla ya genel kurulda ya Divan Kurulu toplantısında, “Bizim kulüpte ayrılıklar pek de medeni olmuyor” diyerek dert yanmıştı. Ancak basın toplantısı yapmasına bile izin verilmeden gönderilen Cocu'nun gidiş şekli de açıkçası pek medeni olmadı.

Güçlü bir yardımcı şart

Türkiye'de Piontek çalıştı, yardımcısı Fatih Terim'di. Türkiye'de Derwall çalıştı, yardımcılığını Mustafa Denizli yaptı. Eğer bizim büyük takımlar yabancı bir hoca ile çalışacaksa, altına çok güçlü, çok kişilikli bir yerli antrenörü koymak zorunda… Sağlam bir yerli yardımcısı olmayan yabancı hocalar, bizim ülkede “sudan çıkmış balığa dönüyor.”

Fenerbahçe motoru yaktı!

Fenerbahçeli futbolcuların güçleri yettiği ölçüde mücadele ettiklerini düşünüyorum. Ama olmuyor, kapasite bu kadar… Hani azami 120 kilometre hızla giden arabada 200 kilometre hızla gitsin diye sürekli gaza basıp motoru yakarsınız ya, Fenerbahçe'de de durum böyle… Ne kadar gaza basarsanız basın, motorun gücü bu kadar, gitmiyor.

Slimani o kadar kötü ki

Fenerbahçe'de, “Slimani atıldı, Galatasaray maçında oynayamayacak” diye fazla üzülen olduğunu düşünmüyorum. Slimani o kadar kötü ki, buluştuğu her top betona çarpmış gibi geri dönüyor. Hayret, Premier Lig görmüş bir oyuncu nasıl oluyor da bu duruma düşüyor?

Erdem milli oldu

Fenerbahçe'de sol arkada Hasan Ali, önünde İsmail oynadı. Karşılarında oynayan Ankaragücü'nün sağ beki Erdem bu ikiliye karşı adeta milli oldu ve kariyer maçı oynadı. Erdem'e tebrikler, Fenerbahçeli'ye sabırlar…

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