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Rus sporculara doping cezası!
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Rus sporculara doping cezası!

Doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 Rus sporcu, RUSADA tarafından men cezasına çarptırıldı.

31 Ekim 2018 20:14

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 Rus sporcuya men cezası verdi.

RUSADA’dan yapılan açıklamada, doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Rus sporcular Valeriy Temnik, Roman Rednikin, Sergey Oreshnikov, Fatima Umakhanova, Natalya Polyakova, Tatyana Kachegina ve Sergey Kotov’a 4, Yana Mikhailova’ya ise 2 yıl men cezası verildiği belirtildi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), devlet desteğiyle dopinge izin verdiği gerekçesiyle faaliyetleri yaklaşık üç yıldır askıya alınan RUSADA’nın cezasını geçen ay kaldırmıştı. 20 Eylül 2018 Rusya`ya müjde! RUSADA`nın doping cezası kaldırıldı WADA tarafından faaliyetleri yaklaşık üç yıldır askıya alınan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) cezasının kaldırıldığı duyuruldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:14 | 31 Ekim 2018
RUSADA Rusya Dopingle Mücadele Ajansı
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