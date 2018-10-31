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Rafael Nadal, Paris Masters’tan çekildi
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Rafael Nadal, Paris Masters’tan çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilme kararı aldı.

31 Ekim 2018 21:00

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Paris Masters Tenis Turnuvası’nda mücadele edemeyecek. Organizasyondan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İspanyol tenisçinin sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi. Nadal’ın çekilmesinin ardından tek erkekler dünya sıralamasında Sırp Novak Djokovic’in zirveye çıkması kesinleşti.

Gelecek pazartesi güncellenecek listede zirveye yerleşecek Djokovic, bir sezona ilk 20 dışında başlayarak ilk sıraya yükselen tarihteki ikinci tenisçi olacak. Eski Rus tenisçi Marat Safin, Djokovic’in başarısını 2000 yılında gerçekleştirmişti. Öte yandan, turnuvanın favorilerinden İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic’in sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmesiyle üçüncü tura yükseldi. Paris Masters Tenis Turnuvası, 4 Ekim’e kadar sürecek. 31 Ekim 2018 Abdullah Avcı en iyi 50 teknik direktör arasında gösterildi Medipol Başakşehir teknik direktörü, İngiliz dergisi tarafından 2018'de dünyanın en başarılı 50 teknik direktörü listesinde 37. basamakta yer aldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:00 | 31 Ekim 2018
Paris Masters rafael nadal
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