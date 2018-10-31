Maurizio Sarri’nin asistanı Ianni para cezası aldı

Chelsea’de Maurizio Sarri’nin asistanlarından Marco Ianni, Manchester United menajeri Jose Mourinho’ya yaptığı hareketten dolayı İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6.000 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Marco Ianni, 20 Ekim’de oynanan ve Ross Barkley’nin son dakikada attığı golle 2-2 sonuçlanan Chelsea – Manchester United maçında, gol sevincini abartarak Mourinho’yu çıldırtmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu akşam saatlerinde açıkladığı kararında, “Chelsea asistan koçu Marco Ianni, uygunsuz davranışının suçunu kendisi de kabul ettikten sonra 6,000 sterlin para cezasına çarptırıldı.” denildi.

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