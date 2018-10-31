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Maurizio Sarri’nin asistanı Ianni para cezası aldı
İngiltere Premier Lig

Maurizio Sarri’nin asistanı Ianni para cezası aldı

Chelsea - Manchester United maçında gol sevincini abartan ve Mourinho'nun tepkisine maruz kalan Ianni para cezası aldı.

31 Ekim 2018 09:21

Chelsea’de Maurizio Sarri’nin asistanlarından Marco Ianni, Manchester United menajeri Jose Mourinho’ya yaptığı hareketten dolayı İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6.000 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Marco Ianni, 20 Ekim’de oynanan ve Ross Barkley’nin son dakikada attığı golle 2-2 sonuçlanan Chelsea – Manchester United maçında, gol sevincini abartarak Mourinho’yu çıldırtmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu akşam saatlerinde açıkladığı kararında, “Chelsea asistan koçu Marco Ianni, uygunsuz davranışının suçunu kendisi de kabul ettikten sonra 6,000 sterlin para cezasına çarptırıldı.” denildi.

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Son güncelleme 09:21 | 31 Ekim 2018
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