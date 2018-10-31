MAÇ SONUCU | Nazilli Belediyespor 3-2 Osmanlıspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Nazilli Belediyespor evinde Osmanlıspor’u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 45’inci dakikada konuk ekipten Numan’ın pas hatasında topla bulaşan Mert Çapar, kaleci Abdulaziz’i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 62’nci dakikada Nazilli farkı 2’ye çıkardı. Recep Berk’in pasında ceza sahasında Burak yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Abdulaziz’in sağından filelere yolladı: 2-0. 70’inci dakikada Muhammed’in soldan kornerinde ön direkte Mertan topa ayak koydu, meşin yuvarlak kaleci Onur’un üstünden ağlarla buluştu: 2-1.

84’üncü dakikada Nazilli’den Taylan oyuna girdikten 2 dakika sonra ceza sahasında yakaladığı topu kalecinin solundan filelere yolladı: 3-1. 89’uncu dakikada Nazilli ceza sahasında oluşan karambolde Mertan skoru 3-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Nazilli Belediyespor, Osmanlıspor’u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Gökmen Olgaç, Özgür Ertem

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut – Polat, Fahri (Dk. 46 Buğra), Hasan, Mazlum, Recep Berk (Dk. 82 Taylan), İlyas (Dk. 65 Yasin), Burak, Onur Karakabak, Aykut, Mert Çapar

OSMANLISPOR: Abdülaziz – Tugay, Sinan, Ayuk (Dk. 65 Hasan), Ali, Beykan (Dk. 46 Mertan), Ndiaye, Muhammed, Numan, Lumanza, Magaye Gueye (Dk. 63 Oğuzhan)

GOLLER: Dk. 45 Mert Çapar, Dk. 62 Burak, Dk. 84 Taylan (Nazilli), Dk. 70 ve Dk. 89 Mertan (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: İlyas, Mert Çapar, Buğra (Nazilli), Mertan, Tugay, Hasan (Osmanlıspor) MAÇ SONUCU | Bodrumspor 2-1 Sivasspor | Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrumspor ile karşılaşan Sivasspor 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. BB Erzurumspor ve Bursaspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha kupadan elenmiş oldu. İlgili Haberi Oku