MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 1-0 Erbaaspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti ve kupada adını 5. tura yazdırdı.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Şen, Kone, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cerci (Dk. 81 Burak Evren), Putsila (Dk. 75 Mahmut Altınkaya), Mokhtar, Kehinde

ERBAASPOR: Nurullah Aslan, Gökay Eser, Berk Kal, Mehmet Demirözü, Hüseyin Yıldız (Dk. 81 Koray Yıldız), Ahmet Mumin Papaker, Serkan Doğan, Oğuzhan Baykal, Oğuzhan Demirer (Dk. 73 Ulaş Sarı), Furkan Çarkçı (Dk. 78 Barış Şaffak), Ziyaeddin Arda Gürel

GOL: Dk. 58 (pen.) Cerci (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Demirer, Mehmet Demirözü (Erbaaspor) MAÇ SONUCU | Bodrumspor 2-1 Sivasspor | Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrumspor ile karşılaşan Sivasspor 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. BB Erzurumspor ve Bursaspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha kupadan elenmiş oldu. İlgili Haberi Oku