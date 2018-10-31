MAÇ SONUCU | Hatayspor 3-1 Fethiyespor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor’u Sinan’ın 2 ve Selim’in attığı gollerle 3-1 yenerek 5’inci tura yükseldi. Fethiyespor’un tek golü ise 45+1’de Metin’den geldi.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Sinan Dereci, Cemal Bingöl, Uygar Bebek

HATAYSPOR: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Hamza (Dk. 60 Caner), Gökhan (Dk. 59 Selim), Hamidou, Sinan, Murat (Dk. 65 Sadi), Özgür, Tom

FETHİYESPOR: Kemal, Alper, Erdi, Onur (Dk. 85 Selçuk), Halil (Dk. 86 Alper), Ahmet, Yakup, Alican, Ahmet Burak, Hakan, Metin (Dk. 69 Mahmut)

GOLLER: Dk. 35 – Dk. 90+2 Sinan, Dk. 80 Selim (Hatayspor) – Dk. 45+1 Metin Sevinç (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Hamidou (Hatayspor, Alper Sürücü, Onur Okan, Selçuk Özkan (Fethiyespor) MAÇ SONUCU | Nazilli Belediyespor 3-2 Osmanlıspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde deplasmanda TFF 3. Lig 1. Grup takımı Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenildi ve kupaya veda etti. İlgili Haberi Oku