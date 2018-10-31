MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Kırklarelispor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kırklarelispor’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 35’inci dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Murat Akça’nın vuruşunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü. 52’nci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Pereira şutunu çekti, top savunmaya çarparak oyun alanının dışına çıktı.

70’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Pereira sert vurdu. Onun vuruşunda top kaleciye çarparak oyun alanına geri döndü. 82’nci dakikada orta sahadan ceza sahası içine topu taşıyan Eren, sağ kanatta bulunan Aleksic’e pasını verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aleksic topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Samet Çiçek

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle – Gökhan Akkan, Eren Tozlu, Pereıra (Dk. 87 Chebake), Ahmed Ildız (Dk. 70 Guilherme), Aleksic, Murat Akça, Mustafa, Munıru, Rahman Buğra, Dia (Dk. 58 Boutaib)

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, Davut Babur, Semih Durmuş, Emre Balkı, Ahmethan Köse, Hakkı İsmet (Dk. 77 Mert), Caner, Emre, Denis (Dk. 80 Abdurrahim), Yüksel Şişman (Dk. 58 Caner), Yusuf Çelik

GOL: Dk. 82 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor) – Emre Keleşoğlu, Ahmethan, Emre (Kırklarelispor) MAÇ SONUCU | Kahramanmaraşspor 3-0 Atiker Konyaspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. İlgili Haberi Oku