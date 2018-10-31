MAÇ SONUCU | Bodrumspor 2-1 Sivasspor | Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bodrumspor ile karşılaşan Sivasspor, deplasmanda aldığı 2-1’lik yenilginin ardından tur biletini 2. Lig ekibine kaptırdı.
Engin İpekoğlu’nun çalıştırdığı Bodrumspor, 13. dakikada Sergiy Rybalka’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.
Sivasspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 82. dakikada Cem Ekinci’nin attığı golle 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Bodrumspor, 90’da Arouna Kone’nin golüne engel olamayınca skor 2-1’e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrumspor Türkiye Kupası’nda 5. Tur’a yükselen taraf oldu.
Penaltılarla Keçiörengücü’ne elenen BB Erzurumspor ve 1461 Trabzon’a kendi sahasında yenilerek turnuvaya veda eden Bursaspor’un ardından bir Süper Lig ekibi daha Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz bir sonuca imza atmış oldu.