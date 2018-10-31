MAÇ SONUCU | Bodrumspor 2-1 Sivasspor | Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bodrumspor ile karşılaşan Sivasspor, deplasmanda aldığı 2-1’lik yenilginin ardından tur biletini 2. Lig ekibine kaptırdı.

Engin İpekoğlu’nun çalıştırdığı Bodrumspor, 13. dakikada Sergiy Rybalka’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.

Sivasspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 82. dakikada Cem Ekinci’nin attığı golle 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Bodrumspor, 90’da Arouna Kone’nin golüne engel olamayınca skor 2-1’e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrumspor Türkiye Kupası’nda 5. Tur’a yükselen taraf oldu.

Penaltılarla Keçiörengücü’ne elenen BB Erzurumspor ve 1461 Trabzon’a kendi sahasında yenilerek turnuvaya veda eden Bursaspor’un ardından bir Süper Lig ekibi daha Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz bir sonuca imza atmış oldu.

MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-2 1461 Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 1461 Trabzon'u ağırlayan Bursaspor, uzatmalara giden maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Böylece 2. Lig ekibi Keçiörengücü'ne elenen BB Erzurumspor'un ardından Bursaspor da 3. Lig takımına yenilerek 5. Tur biletini rakibine kaptırmış oldu. İlgili Haberi Oku

MAÇ SONUCU | B.B. Erzurumspor - Keçiörengücü: 6-7 Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü'nü ağırladı. Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2'lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu. İlgili Haberi Oku