MAÇ SONUCU | Bandırmaspor Baltok 2-4 Van Büyükşehir Belediyespor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur mücadelesinde evinde Van Büyükşehir Belediyespor´u konuk eden Bandırmaspor Baltok, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle sona eren maçta rakibine penaltı atışları sonucu 4-2 yenildi ve kupadan elendi.

MAÇTAN DAKİKALAR: 40´ıncı dakikada maçın ilk tehlikeli atağını Bandırmaspor geliştirdi. Ali Han´ın sert şutu kaleciden döndü. Defans topu uzaklaştırdı. 46´ncı dakikada Van Büyükşehir Belediyespor defansının geri pas hatasında araya giren Berat, mutlak gol şansını değerlendiremedi. Kaleciyi de geçen Berat, sol kanattan açısı daralınca topu kalenin solundan dışarı gönderdi. 55´inci dakikada korner kazanan Bandırmaspor, konuk ekip karşısında baskısını artırdı. Ali Han´ın soldan korner atışına kafa ile vuran Nurettin, topu kalenin üzerinde dışarı gönderdi. 89´uncu dakikada ani gelişen Van Büyükşehir Belediyespor atağında Çağır Tekin kale önünde pas vermek yerine şansını kendi deneyince topu dışarı gönderdi. MAÇ SONUCU | Hatayspor 3-1 Fethiyespor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Hatayspor, konuğu Fethiyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve adını 5. Tur'a yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku Normal sürenin son dakikalarında konuk ekip mutlak gol şansını değerlendiremedi. Karşılaşmanın normal süresinden gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. 95´inci dakikada Bandırmaspor´dan Ali Han´ın ceza alanı dışından şutu üstten dışarı gitti. 115´inci dakikada kale önünde topu bir anda önünde bulan Van Büyükşehir Belediyespor´dan Serdar, topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 117´nci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor´dan Burçak´ın ceza alanı dışından şutu az fakla kalenin sağından dışarı çıktı. Uzatmalardan da gol sesi çıkmayınca maç penaltılara kaldı.

Van Büyükşehir Belediyespor’da penaltı atışlarında Burçak, Mesut, Serdar ve Barış penaltıları gole çevirirken, Bandırmaspor Baltok’ta Alihan ve Mete’nin kaçırdığı penaltılar sonucu 5’inci penaltı atışlarına gerek kalmadı ve konuk ekip Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi. Bandırmaspor Baltok’ta sadece Nurettin ve Ömer Faruk penaltı atışlarını gole çevirebildi. MAÇ SONUCU | Nazilli Belediyespor 3-2 Osmanlıspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde deplasmanda TFF 3. Lig 1. Grup takımı Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenildi ve kupaya veda etti. İlgili Haberi Oku STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Altan, Çetin Öncel

BANDIRMASPOR BALTOK: Ahmet Said, Yasin, Yusuf Akyel, Fatih Üge (Dk. 67 Ömer Faruk Ermeç), Berat, Muharrem (Dk.67 Doğan Can Davas), (Dk.91 Erdi Öner), Nurettin, Mete, Yunus, Ali Han, Fatih Kıran

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Kadir, Ömer (Dk.106 Barış), Soner, Cemal (Dk. 86 Serdar), Emre, Tahir (Dk. 57 Umut), Burçak, Oktay (Dk.74 Mesut Saray), Şerif, Sedat, Çağrı

SARI KARTLAR: Muharrem Efe, Yunus Özdemir, Yasin ( Bandırmaspor Baltok), Umut Koray, Burçak (Van Büyükşehir Belediyespor) MAÇ SONUCU | Bodrumspor 2-1 Sivasspor | Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrumspor ile karşılaşan Sivasspor 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. BB Erzurumspor ve Bursaspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha kupadan elenmiş oldu. İlgili Haberi Oku