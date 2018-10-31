Kobe Bryant Dünya Kupası elçisi oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) efsane isimlerinden Kobe Bryant, 2019 FIBA Dünya Kupası’nın küresel elçisi oldu. FIBA’dan yapılan açıklamaya göre Çinli eski NBA yıldızı Yao Ming’den sonra Kobe Bryant’a da organizasyonun küresel elçiliği görevi verildi. ABD Milli Takımı formasıyla 2 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Bryant, Yao ile beraber 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde Çin’de düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası’nın tanıtımı için çalışacak.

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FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'a elçi olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Kobe Bryant, “İtalya’da büyürken, Çin'e sürekli gelirdim, burada basketbolun gençlerin olumlu gelişimine yaptığı küresel etkiyi hep takdir ettim. FIBA beni FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 için elçi olarak görev yapmaya davet ettiğinde gurur duydum. Umarım katılımım, dünyanın en büyük basketbol sahnesinde kendi ülkelerini temsil edecek 32 katılımcı ülkenin oyuncularına ilham verir ve motive eder. Gelecek yıl kupayı kimin alacağını görmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasında bulundu.

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FIBA Başkanı Horacio Muratore ise, “Kobe Bryant kalibresinde bir basketbol ve spor efsanesinin gelecek yılki Basketbol Dünya Kupası hazırlıklarına katılmasından dolayı heyecan ve gurur duyuyoruz. Bu, bizim en önemli organizasyonumuzun etkileyici boyutunu gösteriyor. Hala oynanmakta olan eleme maçlarına olan ilgi zirvede devam ederken, seneye rekor sayıda katılımcı ülke ile Çin’de gerçekleşecek FIBA Basketbol Dünya Kupası gerçekten eşsiz bir etkinlik olacak. Kobe, Amerika'yı dünyanın en büyük organizasyonlarında gururla temsil etti ve en yüksek başarılara imza attı. Bu nedenle, bu organizasyonda bu rolde yer alması çok uyumlu oldu” şeklinde konuştu.

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Bryant’ın global elçi olarak ilan edilmesi, Dünya Kupası öncesinde gerçekleşecek etkileyici etkinlikler arasında en son duyurulan oldu. Daha önce; ilk elçi olarak Yao Ming ile organizasyonun logosu ve maskotu duyurulmuş; Dünya Kupası Elemeleri’nde Çin’e katılacak 31 takımın belirlenmesi için elemelere başlanmış; ve organizasyona 100 gün kala Çin'de turnuvaya ev sahipliği yapacak sekiz şehire Tissot'un geri sayım saatleri yerleştirilmişti.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un, 31 Ağustos’ta başlamasından önce, Kupa Turu ve 16 Mart’ta Shenzhen’de gerçekleşecek kura çekimi de dahil olmak üzere daha fazla etkinlik ve önemli olay gerçekleşecek.

Kobe Bryant, tamamında Los Angeles Lakers formasını giydiği 20 yıllık NBA kariyerinde 5 şampiyonluk elde etti. 18 kez all-star seçilen Bryant, 2008’de normal sezonun, 2009 ve 2010’da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Efsane basketbolcu, 33 bin 643 sayıyla Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone’un ardından “NBA tarihinin en skorerleri listesi”nin 3. sırasında yer alıyor.