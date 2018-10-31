Kerem Demirbay’dan flaş Liverpool açıklaması!

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Liverpool’un kendisiyle ilgilendiği iddialarına yanıt verdi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu son yıllarda yükselen grafiği ile adından söz ettirirken bir dönem Bundesliga’da görev yapan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un da kıskacına girdi.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Hoffenheim formasıyla Anfield Road’da boy gösteren Demirbay’ı Dortmund’un genç takımından beri takip eden 51 yaşındaki teknik adamın, transfer için sezon sonun beklediği iddia edildi.

Almanya’nın ünlü gazetesi Bild’in iddiasına göre, Klopp’un gözlemcileri de birkaç haftadır Kerem Demirbay’ın maçlarına gidip başarılı çalıştırıcıya rapor veriyor.

DEMİRBAY’DAN LIVERPOOL AÇIKLAMASI

Konu hakkında konuşan yaratıcı orta saha oyuncusu Demirbay, Sky Sports Almanya’ya yaptığı açıklamada, “Evet, benimle ilgilendiklerini duydum. Bu benim için sorun yaratmıyor” ifadelerini kullandı.

Sakatlıktan döndükten sonra oynadığı 7 maçta 3 asist yapan Demirbay, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Manchester City ve Lyon karşılaşmalarında daha ofansif bir görüntüye büründü.

“6 NUMARADA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM”

Ancak Demirbay savunma ağırlıklı oynadığında kendisini daha iyi hissettiğini belirtirken, “6 numarada oynadığımda kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Bu sayede takımın hızını ayarlayabiliyorum” dedi.

2013 yılında Borussia Dortmund altyapısından Hamburg’a transfer olarak profesyonel sözleşmeye imza atan Demirbay, 2016 yılında Hoffenheim’a transfer oldu. Demirbay’ın Borussia Dortmund U19 ve Dortmund’un yedek takımında forma giydiği 2011-13 yılları arasında Jurgen Klopp da A takımda teknik direktörlük görevini yürütüyordu.