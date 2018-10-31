Herkes Paul Pogba’nın penaltısını konuşuyor! O da kendisiyle dalga geçti

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig’de Manchester United’ın sahasında Everton’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Paul Pogba’nın kullandığı penaltı vuruşu, maçı izleyenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 12 saniyede penaltı noktasına ulaşmayı başaran ve 28 adım atan Paul Pogba’nın vuruşu, futbolseverler arasında espri konusu oldu. Usain Bolt’un 100 metreyi koştuğu süreden daha uzun süren bir vuruşa imza atan Paul Pogba da kendisiyle dalga geçme fırsatını atlamadı.

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Manchester United’ın Everton karşısında kazandığı penaltı sonrası topun başına geçen Paul Pogba, yavaş adımlarla kaleci Jordan Pickford’ı avlamaya çalıştı. İzleyenlerin “Acaba ne zaman kullanacak” diye merak ettiği ve yaklaşık 12 saniye süren Paul Pogba’nın penaltı vuruşunu Jordan Pickford çelmeyi başarmıştı. Ancak dönen topu tamamlayan Paul Pogba, Manchester United’ı 27. dakikada 1-0 öne geçirmişti. Bu vuruşun ardından Twitter’da “Paul Pogba’nın penaltı vuruşu süresinde neler yapabilirsiniz?” başlıklı bir bölüm açılmıştı.

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Paul Pogba da kendi yaptığı vuruşla dalga geçmekten geri kalmadı. Paul Pogba, Instagram hesabından otomobiline gidişini gösteren bir video paylaştı.

İşte Paul Pogba’nın paylaşımı: