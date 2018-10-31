Galatasaray Fenerbahçe derbilerinin faturası ağır oluyor! 3 milyon 205 bin 750 TL…

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.