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FIFA 2022 Katar Dünya Kupası öncesi devrim gibi karar görüşüldü
Fifa

FIFA 2022 Katar Dünya Kupası öncesi devrim gibi karar görüşüldü

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvadaki takım sayısının artırılmasını masaya yatırdı.

31 Ekim 2018 14:14

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edecek takım sayısının artırılması konusunu incelediklerini söyledi. Asya Futbol Federasyonları Birliğinin yıllık kongresinde konuşan Gianni Infantino, Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’ndaki takım sayısının artırılmasına açık kapı bıraktı.

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ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’ndaki ülke sayısının 32’den 48’e çıkarıldığını hatırlatan 48 yaşındaki futbol adamı, “2022’de bu olacak mı? Buna bakıyoruz, eğer mümkünse neden olmasın” diye konuştu. Seçenekleri Katarlı organizatörlerle masaya yatırdıklarını aktaran Gianni Infantino, daha iyiye ulaşmak için her zaman yeni fikirleri denediklerini kaydetti.

Son güncelleme 14:14 | 31 Ekim 2018
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