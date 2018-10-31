FIBA Şampiyonlar Ligi | Promitheas Patras 80-72 Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras’a 80-72 mağlup oldu. Dimitris Tofalos Arena’da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde geçen Promitheas Patras, soyunma odasına ise 34-32 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini 53-52 önde tamamlayan Yunan ekibi, son periyotta da Beşiktaş’a skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 80-72 galip ayrıldı. 18’er sayı kaydeden Promitheas Patraslı Rion Brown ve Beşiktaşlı Ivan Buva maçın en skorer isimleri oldu. Promitheas Patras gruptaki 4’üncü maçında 4’üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise üçüncü yenilgisini aldı. FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit 78-60 Nizhny Novgorod Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Kara Ali Acar Spor Salonu´nda Rus temsilcisi Nizhny Novgorod´u konuk eden Banvit karşılaşmadan 78-60'lık galibiyetle ayrıldı. Banvit grubundaki 4'üncü maçında 3´üncü galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku