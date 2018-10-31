FIBA Kadınlar EuroCup | OGM Ormanspor 82-74 WBC Enisey

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında OGM Ormanspor, sahasında Rusya temsilcisi WBC Enisey’i 82-74 yendi. Grupta ilk galibiyetini alan OGM Ormanspor’da 24 sayıyla oynayanan Copper, maçın en skorer ismi oldu.

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden OGM Ormanspor, üçüncü maçını 7 Kasım Çarşamba günü Romanya’da ACS Sepsi ile yapacak. OGM Ormanspor, ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 75-70 mağlup olmuştu.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Zdenko Zubak (Slovakya), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Zulfikar Oruzgani (Almanya)

OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 3, Gardner 15, Henry 17, Ruzickova 6, Özge Kavurmacıoğlu 6, Damla Gezgin 2, Miray Şahin 9

WBC Enisey: Mavunga 20, Hines-Allen 7, Goldyreva 16, Marchenkova 8, Namok 3, Kiryanova 4, Dorosheva 5, Vorobeva 1, Dorovskikh 7, Grigoreva 3

1. Periyot: 20-23

Devre: 45-47

3. Periyot: 70-61

Beş faulle çıkan: 38.58 Copper (OGM Ormanspor) Kobe Bryant Dünya Kupası elçisi oldu Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), eski NBA ve Amerika Milli Takımı'nın efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un global elçisi olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku