FIBA Kadınlar EuroCup | OGM Ormanspor 82-74 WBC Enisey

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında OGM Ormanspor, sahasında Rusya temsilcisi WBC Enisey’i 82-74 yendi. Grupta ilk galibiyetini alan OGM Ormanspor’da 24 sayıyla oynayanan Copper, maçın en skorer ismi oldu.
Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden OGM Ormanspor, üçüncü maçını 7 Kasım Çarşamba günü Romanya’da ACS Sepsi ile yapacak. OGM Ormanspor, ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 75-70 mağlup olmuştu.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Zdenko Zubak (Slovakya), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Zulfikar Oruzgani (Almanya)
OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 3, Gardner 15, Henry 17, Ruzickova 6, Özge Kavurmacıoğlu 6, Damla Gezgin 2, Miray Şahin 9
WBC Enisey: Mavunga 20, Hines-Allen 7, Goldyreva 16, Marchenkova 8, Namok 3, Kiryanova 4, Dorosheva 5, Vorobeva 1, Dorovskikh 7, Grigoreva 3
1. Periyot: 20-23
Devre: 45-47
3. Periyot: 70-61
Beş faulle çıkan: 38.58 Copper (OGM Ormanspor)