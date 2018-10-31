FIBA Europe Cup | CSM CSU Oradea 86-84 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol

FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, deplasmanda Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea’ya 86-84 yenildi. Oradea kentindeki Antonio Alexe Arena’da oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan CSM CSU Oradea, ilk çeyreğini 19-14 önde geçtiği mücadelede soyunma odasına 40-29 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 65-58 önde kapadı. Son periyotta hücumda daha iyi organize olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, bitime 5 saniye kala 84-84 eşitliği sağlamasına rağmen son saniye basketine engel olamadı ve CSM CSU Oradea, mücadeleden 86-84 galip ayrıldı.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’da Junior Etou 26, Toney Douglas 25 sayıyla oynadı. CSM CSU Oradea’da ise Kristopher Richard 26 sayı kaydetti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, gruptaki ikinci yenilgisini, CSM CSU Oradea ise ilk galibiyetini aldı. FIBA Kadınlar EuroCup | Energa Torun 77-55 Galatasaray FIBA Kadınlar EuroCup'ta B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Energa Torun'a 77-55'lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku