Fenerbahçe’de teknik adam arayışında 3 yerli isim öne çıktı!

Sercan HAMZAOĞLU / Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Comolli'nin yabancı bir teknik direktörle çalışmak istemesine rağmen yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümü yerli hoca konusunda Başkan Ali Koç'a tavsiyede bulunuyor.

Yerli teknik adam konusunda ön plana çıkan isimler ise Tayfun Korkut, Kemal Özdeş ve Ersun Yanal oldu.

Tayfun Korkut

1995-2000 yıllarında Fenebahçede futbol oynayan Tayfun Korkut, kulübün önemli isimlerinden biri olmuştu. Almanya doğumlu olan ve Alman pasaportu da taşıyan Tayfun Korkut, Bundesliga'da Hannover 96'yla teknik adamlık kariyerine başladı. Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'i de çalıştıran Korkut, geçen sezon devam ederken Aldığı Stuttgart'ı düşme potasından kurtararak iyi bir çıkış gerçekleştirdi. Ancak bu sezona kötü başlayan Korkut'un görevine son verildi. Korkut'un en büyük avantajı Ligi iyi biliyor olması ve Alman kültürünü taşıyor olması. Genç ve başarıya aç olması da istenilen özellik olarak Tayfun Korkut'ta bulunurken, tecrübesiz olması ise soru işareti oluşturuyor.

Ersun Yanal da geri adım olabilir

Taraftarın büyük bir bölümünün istediği ve takkmı 2013-2014'te Şampiyon yapan Ersun Yanal da konuşulan isimlerin başında.

Başkan Ali Koç'un kısa bir süre önce Yanal'ın kesinlikle planlarında olmadığını açıklanasına rağmen taraftar ve yönetimden gördüğü istek nedeniyle geri adım atabileceği belirtiliyor. Yanal gelirse en büyük avantaj taraftarın tekrar kenetlenmesi olacak. Dezavantaj ise Ali Koç'un kısa süre önce yaptığı açıklamalardan vazgeçilmesi ve Yanal'la sıkıntılar yaşanma ihtimalinin olmakta olarak öne çıkıyor.

Kemal Özdeş listede

Kasımpaşa'yla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan Kemal Özdeş de listede bulunuyor.

Bu ismin avantaj olarak Ersun Yanal'ın yardımcılığını da yaptığı için bu ismin oyun felsefesini yani taraftarın istediği hücum futbolunu oynatması olarak görülüyor. Dezavantaj ise büyük bir camiayı çalıştırmaması ve baskıyı kaldıramama ihtimali.

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