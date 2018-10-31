Efsaneden yıllar sonra gelen itiraf: ‘Andy Cole’un iki bacağını birden kırmak istemedim… Yalnızca birini kırmak istedim’

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Liverpoool’un ve İngiliz futbolunun “jilet” lakaplı efsane futbolcularından Neil Ruddock, yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. 1993-1998 yılları arasında Liverpool forması giyen ve savunmanın merkezinde görev yapan İngiliz futbolcu, Manchester United’ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Andy Cole’un iki bacağının birden kırılmasına sebep olan müdahalesini hatırlayarak “Onun iki bacağını birden kırmak istememiştim… Yalnızca birini kırmak istedim” dedi. 1996’da Liverpool ile Manchester United’ı bir araya getiren bir rezerv lig maçında yaşanan olayla ilgili konuşan Ruddock, sahada Andy Cole’u tekmelemekten keyif aldığını ifade ederken Cole’un Teddy Sheringham’la arasında problemler olduğunu ve Sheringham’la çok iyi arkadaş olduğu için Cole’u sevmediğini belirtti. 2010’da The Independent’a verdiği bir röportajda Cole, pozisyonla ilgili olarak Ruddock’a o zamanlarda çok kızgın olduğunu ifade ederken, Ruddock ise olayın ardından “sakatlığa Cole’un yere düşüş şeklinin sebep olduğunu” öne sürmüştü. Loris Karius`tan hakkında çıkan ayrılık iddialarına sert tepki Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Loris Karius, siyah beyazlı kulüple yaptığı anlaşmanın iptal edileceği iddialarına sert çıktı. İlgili Haberi Oku