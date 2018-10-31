Dünyaca ünlü hakem Andres Cunha’nın VAR kararından sonra ortalık karıştı! Polis sahaya indi

SKOR DIŞ HABERLER Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş olan dünyaca ünlü hakem Andres Cunha'nın Copa Libertadores yarı final rövanş maçında verdiği karar, stadyumu karıştırdı.
Brezilya'da oynanan Gremio-River Plate maçında düdük çalan Andres Cunha'yı polis kurtardı. Gremio futbolcularının da fiziksel şiddete varan sert itirazlarına ve tribünlerden atılan yabancı maddelere maruz kalan Andres Cunha, soyunma odasına polis eşliğinde gidebildi.
Copa Libertadores yarı final ilk maçında River Plate'i deplasmanda 1-0 yenen Gremio, evinde oynadığı maça avantajlı dönmeyi başardı. Taraftarının yoğun desteği ile geldiği bu maçın rövanşında sahasında konuk ettiği River Plate karşısında 36. dakikada Leonardo ile 1-0 öne geçen Gremio, oldukça rahatladı.
İlk yarı bu sonuçla sona ererken, Gremio taraftarları erken kutlamalara başladı. Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken ise işler bir anda tersine döndü. River Plate önce Santos Borre'nin 82. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.
Yine de ikili maçta skor avantajını elinde bulunduran Gremio, ikinci golü yememek için sahasına kapandı. 88. dakikada hakem Andres Cunha, Gremio oyuncusu Bressan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Sinirlerin iyice gerildiği maçta Gremio gol yememek için, River Plate ise avantajı eline geçirmek için çaba göstermeye başladı. Maçın sonları yaklaştıkça, hem saha içinde hem de tribünlerde stres kat sayısı artmaya başladı.
Maçın son dakikalarına girilirken Andres Cunha, bir pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.
Gremio ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda River Plate futbolcuları penaltı itirazında bulunurken, Gremio futbolcuları pozisyonun penaltı olmadığını Andres Cunha'ya anlatmaya çalıştı.
VAR'a giden Anders Cunha, River Plate adına penaltı noktasını işaret etti. Bu karar sonrası oldukça gerilen tribünlerde iki takım taraftarları, birbirlerine yabancı madde fırlatmaya başladı.
Gremio futbolcularının yoğun itirazına ve Gremio taraftarlarının protestolarına kulak aldırmayan Andres Cunha, yedi dakika süren sürecin ardından penaltının kullanılmasını istedi.
Topun başına geçen Gonzalo Martinez, inanılmaz bir gerginlik altında yapılan vuruşta ağları havalandırmayı başardı.
Gol sevincini Gremio taraftarlarının önünde kutlayan Gonzalo Martinez ve penaltıya itirazlarını sürdüren Gremio kalecisi Marcelo Grohe'ye sarı kart gösteren Andres Cunha, 13 dakika gösterdiği uzatmaları da oynattıktan sonra maçı bitirdi.
Andres Cunha'nın bitiş düdüğü ile birlikte saha içi bir anda karıştı. Gremio futbolcuları, Andres Cunha'nın üzerine yürüyerek verdiği kararlara protestolarını maç sonrası da sürdürdü.
Gremio futbolcularının fiziksel şiddete varan itirazlarına maruz Andres Cunha'nın yardımına polis yetişti. Dünyaca ünlü hakemin etrafını saran polisler, Andres Cunha'yı hem Gremio futbolcularından hem de taraftarın tribünden attığı yabancı maddelerden korudu.