Çim biçme robotu yuva yıkıyordu! ‘Bu saatte sana kim mesaj atıyor?’

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere İkinci Ligi takımlarından Forest Green Rovers FC takımının saha sorumlusu Adam Witchell’in yuvası, çim biçme robotu nedeniyle neredeyse yıkılıyordu. Forest Green Rovers FC’nin saha düzenlemesi için bir çim biçme robotu kullanan Adam Witchell, 10 bin pound fiyatındaki makine yüzünden eşi ile aklının ucundan geçmeyecek bir tartışma yaşamak zorunda kaldı. Çimleri otomatik olarak biçen ve sahanın son durumumu mesaj olarak atan robot, saatin ayarını kaçırınca, Adam Witchell sabaha kadar eşine açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Çalışırken benzin kullanmayan doğa dostu çim biçme robotu, Adam Witchell ile eşinin evliliğini az kalsın sona erdiriyordu. Normalde çim biçme robotundan gelen mesajı okuduktan sonra yatan Adam Witchell, bir kez mesaj gelmeden erken yatağa gidince olanlar oldu. SunSport’a konuşan Adam Witchell, çim biçme robotunun başına nasıl bir dert açtığından yakındı. Olayın eşiyle birlikte uyurken gerçekleştiğini belirten Adam Witchell, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir keresinde telefonuma gecenin iki buçuğunda mesaj geldi. Ben bakana kadar tekrar eden mesaj sesi, uykumdan uyanmama neden oldu. Eşim, gecenin bir yarısında gelen mesaj nedeniyle oldukça sinirlendi. ‘Bu saatte sana kim mesaj atıyor?’ diyerek bir kadından şüphelenen eşime, mesajın çim biçme robotundan geldiğini anlatmaya çalıştım. Söylediğime bir türlü inanmayan eşimi ikna etmek için sabah altıya kadar tartıştım. En sonunda bana inandı.”

Adam Witchell, eşini ikna etmek için yaklaşık 4 saat dil dökerken, zor da olsa yuvasını kurtardı.