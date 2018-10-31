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Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret etti
İtalya Serie A

Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret etti

İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, hastanede yatan çocukları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi

31 Ekim 2018 07:43

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Forlanini San Camillo Hastanesi’nde yatan çocukları ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Cengiz Ünder, Roma kentindeki Forlanini San Camillo Hastanesi’nde tedavileri süren çocuk hastaları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

Çocuklar ve aileleriyle vakit geçiren milli futbolcu, genç hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kulübün yardımlaşma derneği Roma Cares’in Geco Animation ile ortaklaşa düzenlediği “Oyuncak Günü” girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Cengiz Ünder’e yoğun ilgi gösterdi.

Son güncelleme 07:43 | 31 Ekim 2018
cengiz ünder
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