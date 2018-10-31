CANLI İZLE: Bugsaşspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Trabzonspor kupa maçında Bugsaş karşısında…

Futbol tutkunları Bugsaşspor Trabzonspor maçının canlı yayın kanalını ve saatini merak ediyor. BUGSAŞ Spor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 2’nci Lig ekibi Bugsaşspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da hedef rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmak. Ostim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Maç Aspor ekranlarından canlı yayınlanacak. BUGSAŞ Spor Trabzonspor maçını haberimizdeki link üzerinden izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

BUGSAŞSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR 8 SENEDİR KUPAYI KAZANAMIYOR

Türkiye Kupası’nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı.

BUGSAŞSPOR NERENİN TAKIMI?

1984 yılında Egospor olarak Sincan’da kurulan takım, 2005 yılında BUGSAŞ tarafından alınınca adını Bugsaşspor olarak değiştirdi. 2012 yılındaysa adı Polatlı Bugsaşspor oldu.2013-2014 sezonunda eski ismine geri dönmüştür ve Bugsaşspor olarak lige başlamıştır.Şu an 2. Lig’de mücadele etmektedir.