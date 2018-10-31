Çağlar Söyüncü: ‘Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum’

Sezon başında 21 milyon euro karşılığında Leicester City’e transfer olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü beIn Sports Haber’de telefonla katıldığı bir programda kariyeriyle alakalı konuştu.

Leicester City’nin West Ham United ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan başlayan genç oyuncu, Premier Lig çatısı altında Leicester City forması giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

“NBA nasıl basketbol için zirve bir lig ise, Premier Lig’de futbol için aynı şekilde çok değerli. Bundesliga’da da forma giydim ama orayla bura arasında ciddi bir hız farkı olduğunu düşünüyorum. Çok şükür ilk maçıma da çıktım. Benim açımdan güzel bir maçtı. Maçtan sonra olaylar ise gerçekten çok üzücüydü.” dedi.

Liverpool`un yıldızından hamile kadına uygunsuz mesaj! Liverpool'un İngiliz futbolcusu Trent Alexander-Arnold'un 7 aylık hamile bir kadına attığı mesajlar şok etti. İlgili Haberi Oku