Bünyamin Gezer’den yıllar sonra itiraf: ‘Bir faul uydurdum çaldım’

beINSports kanalında yorumculuk yapan eski hakemlerden Bünyamin Gezer, canlı yayında hakemlik döneminde yaşadığı bir anısını anlattı. Yanlış verdiğini fark ettiği bir korner kararından sonra yaşadıklarını anlatan Gezer’in sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.

‘Yalova’da bir maç yönetiyorum. Yalova Ispartaspor maçı. Bir şut atıldı, kaleci atladı topa. Top bana göre kornere çıktı, elim kornerde. Ama korneri atacaklar aut atılacak gibi orta sahaya yerlerine gidiyorlar, diğerleri de aut atmaya hazırlanıyorlar. Bu arada yardımcı hakem de autu göstermiş, herkes aut bekliyor benim kol böyle kaldı havada. Bir baktı çocuklar hocanın kolu kornerde. Kaleci geldi ‘Hocam vallahi billahi elime değmedi’ dedi. Ben de tepkilerden anladım zaten eline değmediğini. Ne yapacağız yani verdik kararı. ‘Hocam gol yeriz vallahi’ dedi. Dedim geç yerine. Neyse korner atıldı, tabii top havadayken kaleci çıkarken bir faul uydurdum çaldım. Futbolcu dedi ki sonra ‘Hocam ne var dedi?’ Dedim ‘Telafi var’. Oğlum dedim olmayan korneri atarken iyi de olmayan faulü çalınca mı kötü?’.

Bünyamin Gezer’den yıllar sonra gelen itiraf… #beIN1 #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/Djv08m8yys