Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan taraftara sitem!

Bandırma Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen geceye Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katıldı. Dernek Başkanı Şeref Figen’in konuşması ardından açıklamalarda bulunan Başkan Orman, “İlk geldiğim günkü Beşiktaş ile bugünkü Beşiktaş arasında çok fark var. 6,5 sene gibi bir süre geçti. O zaman 12 yaşında olan çocuklar şimdi neredeyse 19 yaşında. Beşiktaş camiasının kendisinin bu süreci iyi hatırlamasını isterdim. Netice itibarıyla futbol oynuyoruz. Bizim de şansımıza geldiğimizde Beşiktaş krizi ile uğraşıyorduk. Bu krizleri aşıp bitireceğiz dedim, şu anda da Türkiye’nin krizine denk geldik. Bu zor süreci ancak hep birlikte aşarız umudu içindeyim” dedi.

“Yapılan tezahüratları yadırgadım”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın UEFA Avrupa Ligi’nde Genk ile oynadığı ve 4-2 yenildiği maçtaki kötü tezahüratları yadırgadığını ifade ederek, “Son Avrupa maçımızda yaşanan olaya üzüldüm. Çünkü yapılan tezahüratlar şahsım ve yönetim kurulum adına çok yadırgadım. Onların maksadını anlamış değilim ama onları bana ve arkadaşlarıma söyletenlere de biraz gücendim açıkçası. Ama Beşiktaş çok büyük bir camia. O stadın içerisindeki o gün itibarıyla hepimiz üzüldük. Bir de maç stresi içerisinde fevrilik olmuş olabilir. Ama camianın hepsini de o şekilde görmemek lazım ben de görmüyorum. Beşiktaşlılık mütevazılıktır, çok çalışmaktır, iyi insan olmaktır. Biz işimize bakacağız, daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Daha ligin başındayız, Avrupa Kupası’ndan da elenmiş değiliz. Ama bu Beşiktaş’ı içinden bölmek Beşiktaşlılara yakışan bir şey değildir. Onun için hep beraber olacağız. Bu netice itibarıyla benim Beşiktaş’ım değil, bizim Beşiktaş’ımız. Ben bugün buradayım. Yarın bir başka arkadaşımız gelecek. Ben de tribündeki yerime döneceğim” diye konuştu.

“Mesele kötü gün dostu olmaktır”

Zor günlerden geçtiklerini, istedikleri seviyede olmadıklarını anlatan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Rize maçını farklı bir galibiyetle bitirdik ama futbol açısından bizi motive etmedi. Yolun başındayız. Bu köprünün altından çok sular akar. Ben şu an yaklaşık 1,5 ay önce seçilmiş bir başkanım. Davet ettim, herkesi aday olun dedim, kimse aday olmadı. Tekrar ben aday oldum ve 1,5 ay oldu Başkan oldum. Hocamızla 4 yıldır beraberiz, kontratlı oyuncularımızla da beraber olacağız. Şu an değiştireceğimiz bir şey yok. Biz birbirimizle değil rakiplerimizle mücadele etmeliyiz. Her şeyden evvel enerjimizi yukarı çıkartmamız lazım. Biz ki o kimsenin ortada olmadığı günlerden bu statları yapıp, bu şampiyonlukları kazanıp, üçüncü yıldızı göğüsümüze takan bu camia bizden değil miydi? Biz yaparız, bu Beşiktaş hepimize lazım. Bir maç kötü gidiyor bakıyorum bilet satışları düşüyor. İyi iken herkes dost olur. Mesele kötü gün dostu olmaktır. Ben iyi günde olanları istemiyorum. Kötü günde olanları istiyorum. Ortada kötü gün yok ama Beşiktaş’ın üzerindeki bu kara bulutları enerjimizle yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, sahneye gelerek Orman’a Bandırmaspor atkısı ve sırtında ismi yazılı 10,5 numara forma hediye etti. Orman, Bandırma Beşiktaşlılar Derneği’nin eski ve yeni bazı yöneticileri ile Beşiktaşlı genç voleybolculara da ödüllerini takdim etti.