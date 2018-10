Andre Ayew’den Phillip Cocu paylaşımı

Fenerbahçe futbolcusu Andre Ayew, görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu için veda mesajı yayınladı.

Sezon başında Swansea City’den kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Phillip Cocu ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Ganalı yıldız, “Seninle çalışmak onurdu patron. Harika insan, harika koç . İyi şanslar patron” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla 10 Süper Lig maçına çıkan Ayew, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

It was an honor to work with you boss great person , great coach.. Good luck boss pic.twitter.com/c5YIBo0Wbi

— André Ayew (@AyewAndre) 31 Ekim 2018