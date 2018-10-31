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Andre Ayew’den Phillip Cocu paylaşımı
Fenerbahçe

Andre Ayew’den Phillip Cocu paylaşımı

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cocu'ya veda etti.

31 Ekim 2018 16:00

Fenerbahçe futbolcusu Andre Ayew, görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu için veda mesajı yayınladı.

Sezon başında Swansea City’den kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Phillip Cocu ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Ganalı yıldız, “Seninle çalışmak onurdu patron. Harika insan, harika koç . İyi şanslar patron” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla 10 Süper Lig maçına çıkan Ayew, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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Son güncelleme 16:00 | 31 Ekim 2018
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