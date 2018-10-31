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Ahmet Ağaoğlu: Trabzon tüm liglere damgasını vuracak
Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu: Trabzon tüm liglere damgasını vuracak

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'un 3-4 yıl sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye geleceğini söyledi.

31 Ekim 2018 11:06

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’unda deplasmanda Bursaspor karşısında tur atlayan 1461 Trabzon ile Antalyaspor’a penaltı atışları sonrası elenen Yomraspor’u tebrik ederek, altyapı vurgusunda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzon’un 3-4 yıl içerisinde tüm liglere damga vuracak seviyeye geleceğine inandığını belirten Ağaoğlu, “Geldiğimiz günden beri altyapı, 1461 dememizin sebebi umarım ki çok daha iyi anlaşılmıştır. 6 profesyonel, 100’e yakın amatör futbol takımı olan bu şehir, çok değil en fazla 3-4 sene sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye gelecek. Bir kez daha tebrikler 1461 Trabzon, tebrikler Yomraspor” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme 11:06 | 31 Ekim 2018
Ahmet Ağaoğlu trabzon trabzonspor
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