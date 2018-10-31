7Days EuroCup | TOFAŞ 94-89 Cedevita Zagreb

7Days EuroCup´ta B Grubu´nda mücadele veren TOFAŞ, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Hırvatistan temsilcisi Cedevita Zagreb´i ağırladı. Her iki ekip de ilk yarı boyunca hücumda skorer bir görüntü çizerken, üç sayı çizgisi gerisinden etkili oldu. TOFAŞ yüzde 63, Zagreb ise yüzde 66´lık bir isabet oranı yakalarken, TOFAŞ´ın skor yükünü Diante Garrett ve Kenny Kadji çekti. Ancak 10 oyuncusu da süre alarak skora katkı veren Hırvatistan temsilcisi, ilk çeyreği 20-25 önde kapatırken devreye de 53-50 üstün girdi. FIBA Şampiyonlar Ligi | Promitheas Patras 80-72 Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a 80-72 yenildi. İlgili Haberi Oku İkinci yarıya daha etkili başlayan TOFAŞ, Kyle Weems´in üç sayı isabetiyle 26´ncı dakikada 62-61 öne geçti. Bu andan itibaren karşılıklı sayılar görülürken, çeyreğin sonlarına doğru kaptan Sammy Mejia´nın takımı ateşlemesiyle vites artıran TOFAŞ, Muhsin Yaşar´ın da etkili oyunuyla 10-0´lık seri yakaladı ve Berkan Durmaz´ın son saniye basketiyle final çeyreğine 74-67 önde girdi. Son periyotta rakibin geri dönüş çabalarına hücumdaki ritmiyle cevap veren TOFAŞ, seyircisini de arkasına aldı ve skor avantajını koruyarak parkeden 94-89´luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ, B Grubu´ndaki ikinci galibiyetini de evinde alırken, Cedevita Zagreb ise üçüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Olegs Latisevs, Mykola Ambrosov, Eduard Udyanskyy

TOFAŞ: Diante Garrett 15, Sammy Mejia 15, Demonte Harper 4, Jeff Withey 2, Kyle Weems 23, Yiğit Arslan 7, Kenny Kadji 14, Muhsin Yaşar 12, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa

CEDEVITA ZAGREB: Justin Cobbs 15, Andrija Stipanovic 8, Elgin Cook 13, Ivan Ramljak 13, James Bell 8, Toni Perkovic 11, Karlo Zganec 2, Domagoj Bosnjak 5, Darko Bajo 2, Vitor Benite 12

1’İNCİ PERİYOT: 20-25

İLK YARI: 50-53

3’ÜNCÜ PERİYOT: 74-67 FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit 78-60 Nizhny Novgorod Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Kara Ali Acar Spor Salonu´nda Rus temsilcisi Nizhny Novgorod´u konuk eden Banvit karşılaşmadan 78-60'lık galibiyetle ayrıldı. Banvit grubundaki 4'üncü maçında 3´üncü galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku