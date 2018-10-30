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Vodafone Park’ta Aziz Yıldırım tezahüratları
Beşiktaş

Vodafone Park’ta Aziz Yıldırım tezahüratları

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Siyah beyazlı taraftarlar, fark açılınca Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım göndermesinde bulundu.

30 Ekim 2018 08:44

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadelelenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhinde tezahüratlarda bulundular.

Siyah- beyazlı taraftarlar “Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım” ve “Kümede kal Fenerbahçe” tezahüratı yaptılar.

Öte yandan spor yorucusu Dilmen, konuyla ilgili “Fenerbahçe değişmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez.” dedi.

30 Ekim 2018 Mustafa Pektemek attı, sosyal medya yıkıldı Beşiktaş'ın 30 yaşındaki forveti Mustafa Pektemek, uzun süre sonra ilk 11'de şans bulduğu Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:46 | 30 Ekim 2018
Aziz Yıldırım beşiktaş Fenerbahçe
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