Süper Lig güncel puan durumu: Beşiktaş’a altın değerinde 3 puan! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Futbolseverler Süper Lig’de Beşiktaş Rizespor maçı sonucundan sonra oluşan puan durumunu merak ediyor. Beşiktaş evinde ağırladığı Rizespor 3-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Fenerbahçe ise evinde ağırladığı Ankaragücüne 3-1 yenilerek kan kaybını sürdürdü. Beşiktaş'ın henüz maçını oynamadığı haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek koltuğunu Medipol Başakşehir'e devretti. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
26/10/2018
Bursaspor 2 – 0 Aytemiz Alanyaspor
27/10/2018
BB Erzurumspor 1 – 1 Kasımpaşa
Atiker Konyaspor 0 – 1Başakşehir
Antalyaspor 1 – 1 Trabzonspor
28/10/2018
Kayserispor 2 – 0 Sivasspor
Evkur Yeni Malatyaspor2 – 0 Galatasaray
Fenerbahçe 1- 3 MKE Ankaragücü
29/10/2018
Akhisar Belediyespor 1-0 Göztepe
Beşiktaş 3-1 Çaykur Rizespor