SON DAKİKA Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha, geçtiğimiz cumartesi günü stadyumdan havalanan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Herkesi yasa boğan feci helikopter kazasında Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte yolculuk eden dört kişi de kurtulmayı başaramamıştı. Leicester polisi, helikopter kazasında Vichai Srivaddhanaprabha’nın yanı sıra Srivaddhanaprabha'nın yardımcıları Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare, pilot Eric Swaffer ile Izabela Roza Lechowicz’nin de kazadan sağ kurtulamadığını bildirmişti.

Son dakika... Leicester City`nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha`yı taşıyan helikopter düştü Son dakika gelişmesi... Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, West Ham United karşılaşmasının ardından stat otoparkına düştü. Helikopterin içinde kimlerin olduğu netlik kazanmazken kulüpten konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Bu feci kazanın ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Vichai Srivaddhanaprabha ve yanındakileri taşıyan helikopterin Leicester City’nin stadyumundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra yanarak yere çakıldığı gözlendi.

Kazayı anlatan görgü tanıklarından Jo White “Arabaya doğru yürüyorduk. Sonra helikopterin havalandığını duyduk. Ardından yüksek bir ses daha duyduk. Sonra bir anda helikopterin sesi kesildi. Ortamdaki sessizlik, bizim helikoptere geri dönüp bakmamıza neden oldu. Geriye dönüp baktığımızda helikopterin dönerek yere çakıldığını gördük” ifadelerini kullanarak feci anları anlattı.