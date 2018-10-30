Son dakika… Galatasaray’ın Kurumsal İletişim Direktörü açıklandı

Galatasaray Kulübü, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu’nun getirildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
“Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.”
30 Ekim 2018
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldı. Ligin11. haftasında oynanacak Galatasray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları, 150 ile 1000 lira arasında değişiyor.
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