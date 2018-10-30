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Son dakika… Galatasaray’ın Kurumsal İletişim Direktörü açıklandı
Galatasaray

Son dakika… Galatasaray’ın Kurumsal İletişim Direktörü açıklandı

Galatasaray'da Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu'nun getirildiği açıklandı.

30 Ekim 2018 18:19

Galatasaray Kulübü, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu’nun getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.”

 

30 Ekim 2018 Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldı. Ligin11. haftasında oynanacak Galatasray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları, 150 ile 1000 lira arasında değişiyor. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 20:56 | 30 Ekim 2018
Fatih Kuşçu galatasaray
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