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SON DAKİKA Batman Petrolspor Kasımpaşa maçı tatil edildi! Fode Koita hastaneye kaldırıldı
Ziraat Türkiye Kupası

SON DAKİKA Batman Petrolspor Kasımpaşa maçı tatil edildi! Fode Koita hastaneye kaldırıldı

Türkiye Kupası'nda Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında skandal bir olay yaşandı. Koita'nın hastaneye kaldırıldığı olayın ardından hakemler maçı tatil etti.

30 Ekim 2018 15:01

Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Batman Petrolspor-Kasımpaşa mücadelesinin son dakikaları oynanırken, tribünden konuk takım futbolcusu Fode Koita’ya yabancı madde atılması nedeniyle maç tatil edildi. Batman Yeni Şehir Stadı’nda Kasımpaşa’nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi Koita’nın yüzüne isabet etti. Yüzünü tutarak bir anda yerde kalan Koita’nın yanına takım arkadaşları ve ev sahibi ekibin futbolcuları geldi. Sahada Koita’nın bulunduğu bölgeye ambulans da çağrıldı. Yapılan kontrollerden sonra Koita ambulansa binmeden soyunma odasına doğru yürüdü.

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Kasımpaşalı futbolcu kendisini kötü hissedince yeniden sahaya gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan olayın ardından karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, yardımcılarıyla beraber soyunma odasına gitti ve bir süre sonra maçı tatil etti.

Son güncelleme 16:34 | 30 Ekim 2018
Batman Petrolspor Fode Koita Kasımpaşa türkiye kupası
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