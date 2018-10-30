SON DAKİKA Batman Petrolspor Kasımpaşa maçı tatil edildi! Fode Koita hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Batman Petrolspor-Kasımpaşa mücadelesinin son dakikaları oynanırken, tribünden konuk takım futbolcusu Fode Koita’ya yabancı madde atılması nedeniyle maç tatil edildi. Batman Yeni Şehir Stadı’nda Kasımpaşa’nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi Koita’nın yüzüne isabet etti. Yüzünü tutarak bir anda yerde kalan Koita’nın yanına takım arkadaşları ve ev sahibi ekibin futbolcuları geldi. Sahada Koita’nın bulunduğu bölgeye ambulans da çağrıldı. Yapılan kontrollerden sonra Koita ambulansa binmeden soyunma odasına doğru yürüdü.

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Kasımpaşalı futbolcu kendisini kötü hissedince yeniden sahaya gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan olayın ardından karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, yardımcılarıyla beraber soyunma odasına gitti ve bir süre sonra maçı tatil etti.