Samet Aybaba: ‘Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı’

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında 1461 Trabzon'u ağırladı. Müsabaka 1461 Trabzon’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyunu ciddiye alacaksanız. Hangi yaş grubundan, hangi ligden takımla, maça çıktığınızın önemi yok. Maçı kazanacaksınız. Mevcut oyuncularla bir kadro oluşturduk. Bu kadro beklentilerin altında kaldı. Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı. Böyle olunca sonuç ortaya çıktı. Oyuncularım gösterdikleri kötü performanstan dolayı ligde sıkıntı yaşayacaklar. Bu maçlar önemlidir. Arkadaşlarımız mesajı alamadılar. Bundan sonraki kupa maçlarında da böyle oynamayı planlıyorduk. Demek ki bu plan doğru değilmiş. 1461'i kutluyorum. Gencecik çocuklar. Çok iyi mücadele ediyorlar, aslan gibi koşuyorlar. Futbolcu böyle olmalı. Biz bunların hiç birini yapmadık. Biran önce toplanıp Trabzon maçına hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ise, “Bugün oyuncularım çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Kazanama istekleri üst düzeydi. Çok istediler, iyi mücadele ettiler. Oyun anlamında hücum edemedik. Ama çok iyi takıma karşı oynuyoruz. Organize olmuş Samet hocanın takımına karşı oynamak kolay değil. Bunu başardıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz kendi ligimizde çok pozisyona giren takımız. Bugün onun kısırlığını yaşadık. Onu geliştirmemiz lazım” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-2 1461 Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 1461 Trabzon'u ağırlayan Bursaspor, uzatmalara giden maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Böylece 2. Lig ekibi Keçiörengücü'ne elenen BB Erzurumspor'un ardından Bursaspor da 3. Lig takımına yenilerek 5. Tur biletini rakibine kaptırmış oldu. İlgili Haberi Oku