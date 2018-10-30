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Real Madrid’de sakatlık şoku! 1 ay yok…
İspanya La Liga

Real Madrid’de sakatlık şoku! 1 ay yok…

Real Madrid'in Fransız oyuncusu Raphael Varane'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor

30 Ekim 2018 19:13

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid’in Barcelona’ya 5-1 yenildiği son lig maçında sakatlanan Fransız oyuncunun kontrolden geçirildiği ve sağ bacağında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncunun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

Varane, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı.

30 Ekim 2018 İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı tutuklandı İspanya'da gündem Real Madrid'in Barcelona'ya 5-1 kaybetmesi veya Lopetegui'nin kovulması değil, yaşanan yolsuzluk yüzünden İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Andreu Subies'in tutuklanması oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:13 | 30 Ekim 2018
Raphael Varane Real Madrid
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