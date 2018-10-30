Mustafa Pektemek attı, sosyal medya yıkıldı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor karşısına ilk 11’de çıkan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, ilk yarıda attığı iki golle sosyal medyayı salladı.

2015-16 sezonudan beri Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de şans bulan 30 yaşındaki forvet, henüz 3. dakikada topukla attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında bu kez kafa golüyle sahneye çıkan Pektemek, Beşiktaş’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Öte yandan Pektemek attığı bu gollerle Vodafone Park’ta 2018 yılında gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

Vodafone Park`ta Mustafa Pektemek şov Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandıran Mustafa Pektemek, Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıktığı ilk lig maçında iki gol birden attı. İlgili Haberi Oku

İşte sosyal medyada Mustafa Pektemek’le ilgili yapılan bazı yorumlar;

Mustafa Pektemek'in 3. dakikada topukla gol attığı bir cumhuriyeti kimse yıkamaz rahat olalım. — İstiklal Akarsu (@istiklalAkarsu) 29 Ekim 2018

mustafa pektemek abartısız kainattaki en iyi forvet olabilir şu an… — Celal Baggins (@KurtissDonald) 29 Ekim 2018

Tamam objektif bir yorum yapmak gerekirse mustafa pektemek lewandowski’den 1 tık iyi golcü. — Cihovanni Saplardo (9MaçtaKaybedilen12Puan) (@Cihovanni) 29 Ekim 2018

MUSTAFA PEKTEMEK DEĞİL ZLATAN PEKTEMEK pic.twitter.com/zJGtHnBAyg — Enes Ali Nizam (@EnesAliNizam) 29 Ekim 2018

Mustafa Pektemek Varsa Sıkıntı Yok Demek pic.twitter.com/AXULkYWgjh — Erkan Beşiktaş (@EErkan1903) 29 Ekim 2018

şenol güneş: bi isteğin var mı mustafa pektemek: et istiyorum şenol güneş: nasıl pişsin mustafa pektemek: pişmesin! pic.twitter.com/HzavALvKxW — omer d. (@om1903) 29 Ekim 2018

Mustafa pektemek 2 gol atarak 7 sene daha Beşiktaşa kendni bağladı. Helal olsun pic.twitter.com/fDsTCXbTjs — Çılgın Beşiktaşlı (@crazysaw2) 29 Ekim 2018