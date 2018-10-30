Mustafa Pektemek attı, sosyal medya yıkıldı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor karşısına ilk 11’de çıkan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, ilk yarıda attığı iki golle sosyal medyayı salladı.
2015-16 sezonudan beri Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de şans bulan 30 yaşındaki forvet, henüz 3. dakikada topukla attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında bu kez kafa golüyle sahneye çıkan Pektemek, Beşiktaş’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Öte yandan Pektemek attığı bu gollerle Vodafone Park’ta 2018 yılında gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
İşte sosyal medyada Mustafa Pektemek’le ilgili yapılan bazı yorumlar;
Mustafa Pektemek'in 3. dakikada topukla gol attığı bir cumhuriyeti kimse yıkamaz rahat olalım.
— İstiklal Akarsu (@istiklalAkarsu) 29 Ekim 2018
mustafa pektemek abartısız kainattaki en iyi forvet olabilir şu an…
— Celal Baggins (@KurtissDonald) 29 Ekim 2018
Tamam objektif bir yorum yapmak gerekirse mustafa pektemek lewandowski’den 1 tık iyi golcü.
— Cihovanni Saplardo (9MaçtaKaybedilen12Puan) (@Cihovanni) 29 Ekim 2018
MUSTAFA PEKTEMEK DEĞİL ZLATAN PEKTEMEK pic.twitter.com/zJGtHnBAyg
— Enes Ali Nizam (@EnesAliNizam) 29 Ekim 2018
Mustafa Pektemek Varsa Sıkıntı Yok Demek pic.twitter.com/AXULkYWgjh
— Erkan Beşiktaş (@EErkan1903) 29 Ekim 2018
şenol güneş: bi isteğin var mı mustafa pektemek: et istiyorum şenol güneş: nasıl pişsin mustafa pektemek: pişmesin! pic.twitter.com/HzavALvKxW
— omer d. (@om1903) 29 Ekim 2018
Mustafa pektemek 2 gol atarak 7 sene daha Beşiktaşa kendni bağladı. Helal olsun pic.twitter.com/fDsTCXbTjs
— Çılgın Beşiktaşlı (@crazysaw2) 29 Ekim 2018
Doktor: Ne lazım ? Mustafa Pektemek: Drogba var mı ? Doktor: Var Mustafa Pektemek: Yükle… pic.twitter.com/AnlAoxrxxG
— freud baskan (@FreudBaskan) 29 Ekim 2018