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Muslera 19 kez Fenerbahçe’ye karşı oynadı
Galatasaray

Muslera 19 kez Fenerbahçe’ye karşı oynadı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 19 maçla mevcut takımdaki derbi tecrübesi en fazla olan futbolcu olarak yer alıyor.

30 Ekim 2018 10:35

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da derbi tecrübesi en çok olan iki futbolcu bulunuyor. 2011-2012 sezonunda takıma katılan Selçuk İnan ile Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisi tecrübesi en çok olan futbolcular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray’da 8. sezonunu geçiren ikiliden Muslera, sarı-lacivertlilere karşı 19 müsabakaya çıktı. Selçuk ise 18 derbi karşılaşmasında görev aldı.

Uruguaylı file bekçisi, sarı-lacivertli takıma karşı 19 karşılaşmada 16 gol yerken, 8 kez de kalesini gole kapadı. Selçuk İnan ise oynadığı 18 maçta sarı-lacivertli fileleri 3 defa havalandırdı.

Son güncelleme 10:35 | 30 Ekim 2018
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