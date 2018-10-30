Milli sporcu meydan okudu! ‘Erkekse benimle ringe çıkar’

Kariyerinde 14 profesyonel mücadelede boy gösteren Fatih Mehmet Karakuş, bunların 12'sinden galibiyetle ayrıldı. K1 Dünya Şampiyonlukları yaşayan Karakuş, son olarak 8 Ağustos 2018 tarihinde Alman rakibi Ferit Keta ile Makedonya'da karşılaştı. Karakuş kaburgasından yaşadığı sakatlık sonucu mücadeleden mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşayan Karakuş, kaburgasının iyileşmesinin hemen ardından Alman rakibi Ferit Keta'ya meydan okudu. Çalışmalarına son sürat devam eden Karakuş, ilerleyen tarihte Alman rakibi Keta ile ringe çıkmayı bekliyor. Şampiyon Karakuş bu mücadelede kemerlerini ortaya koymaya hazır olduğunu belirtirken, Keta'dan henüz bir cevap alamadı.

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Kendinden bahsederek dünya şampiyonu olduğunu belirten Karakuş, “14 yıldır kick boks sporuyla ilgileniyorum. 14 profesyonel maçım var. Bunlardan 12 tanesini kazandım. Önümde büyük arenalar var. Ben de en iyi şekilde onlara hazırlanıyorum” dedi.

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“Gladyatörler gibi savaşalım”

Alman rakibi Ferit Keta ile Makedonya'da maç yaptıklarını hatırlatan Karakuş, “O maçta kaburgamdan sakatlandım ve maçtan çekilmek zorunda kaldım. Ben onunla rövanş yapmak istiyorum. Çünkü hesap yarım kalmıştı. Bu yarım kalan hesabı kapatmak istiyorum. Bu mücadele Ferit Keta ve kardeşlerinin yaşadığı Münih'te, Makedonya ya da Arnavutluk'ta da olabilir, benim için hiçbir şekilde fark etmez. O kick boksta Avrupa şampiyonu, ben de dünya şampiyonuyum. İkimizin de en iyi olduğu yer burası. Gladyatörler ve gerçek erkekler gibi çıkıp hem yumruk hem de tekme bütün hünerlerimizi sergileyerek savaşalım” ifadelerini kullandı.

“Ferit Keta erkekse benimle ringe çıkar”

Bu mücadele için hazır olduğunu belirten Karakuş, “Konum atsın ben istediği yere gelirim. Hazırlıklarıma sıkı bir şekilde başladım. Ferit Keta'dan tek isteğim var, bu meydan okumamı kabul etmesini ve benimle dönüş yapmasını istiyorum. Ben bu maç için dünya derecelerimi de ortaya koyacağım. Kemerlerim ve biz hazırız. Türk milletinin de benim arkamda olduğunu biliyorum. Ferit Keta erkekse benimle ringe çıkar” şeklinde konuştu. 2 gün önce donarak şehit olan askerlerimize de değinen Karakuş, bu maçı kazanarak şehitlerimize ve bütün Türk milletine armağan edeceğini belirtti.