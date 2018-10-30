Mesut Özil’in kız arkadaşı Amine Gülşe kimdir? Amine Gülse nereli?

Mesut Özil ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Amine Gülşe gazetelerin magazin sayfalarında sıkça kendine yer buluyor olmasına rağmen birçok kişi tarafından “Amine Gülşe kimdir” merak ediliyor. İşte, Amine Gülşe hakkında merak edilenler…

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken 25 yaşındaki Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi olup uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Fakat Amine Gülşe’nin adını geniş şekilde duyuran Mesut Özil ile yaşadığı aşk oldu. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çift evliliğe acele etmese de, çok uzun olmayan bir süre önce nişan yüzüklerini taktı. Zaman buldukça Londra’da yaşayan Mesut Özil’in yanına giden güzel oyuncu Mesut’a aşkını her fırsatta dile getiriyor.

4 DİL BİLİYOR

Uzun yıllar Türkiye dışında yaşamasına rağmen Türkçe düzgün Türkçe diksiyonu ile dikkat çeken Amine Gülşe, iyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabiliyor. 1.78 boyunda ve 55 kilo olan Amine Gülşe, 90-62-92 vücut ölçülerine sahip.

AMİNE GÜLŞE İNSTAGRAM

AMİNE GÜLŞE TWİTTER

İNSTAGRAM’DA 1 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan Amine Gülşe hem Twitter, hem de İnstagram kullanıyor. Twitter’i sık kullanamayan güzel manken, İnstagram’da ise oldukça aktif olduğu gözleniyor. İnstagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunan Amine Gülşe’nin fotoğrafları beğeni topluyor.