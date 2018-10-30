MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-2 1461 Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarında sürpriz bir sonuca daha imza atıldı. TFF 3. Lig ekibi 1461 Trabzon, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 2-1 yenerek kupada 5. Tur’a yükselmeyi başardı.

Akşam saatlerinde 2. Lig ekibi Keçiörengücü’nün Erzurumspor’u penaltılarla yenerek tur atlamasının ardından bir başka sürpriz sonuç da Bursa’dan geldi.

Samet Aybaba: `Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı` Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'a 2-1 yenildikleri maçın ardından oyuncularına İlgili Haberi Oku

Karadeniz ekibi 1461 Trabzon, deplasmanda karşılaştığı Süper Lig ekibi Bursaspor karşısında 21. dakikada Umut Nayir’in attığı golle 1-0 geriye düştü.

Ancak 29. dakikada Santiago Vergini’nin kendi kalesine attığı golle 1-1’lik beraberliği sağlayan 1461 Trabzon, normal süreyi bu skorla beraberlikle tamamladı.

Bursaspor’un sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçın uzatmalarında 117. dakikada Safa Kınalı’nın attığı golle 2-1 öne geçen 1461 Trabzon, kalan dakikalarda başka gol olmayınca tur atlayan taraf oldu.

MAÇ SONUCU | B.B. Erzurumspor - Keçiörengücü: 6-7 Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü'nü ağırladı. Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2'lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu. İlgili Haberi Oku Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Candaş Elbil, Gökmen Baltacı

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Vergini, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 91 Tunay Torun), Ramazan Keskin (Dk. 46 Stancu) (Dk. 91 Barış Yardımcı), Badji, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Latovlevici), Umut Nayir

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Serkan Asan, Yunus Emre Çakır, İsmail Karakaş, Sami Can Özkan, Furkan Tütüncü (Dk. 90 Doğukan Öksüz), Bekir Can Kara, Hüseyin Onur Kaçar (Dk. 67 Safa Kınalı), Yağızcan Erdem, Ahmet Eren (Dk. 79 Batuhan Calap), Burak Temir (Dk. 119 Ferhat Katipoğlu)

Goller: Dk. 21 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 29 Vergini (Kendi kalesine), Dk. 117 Safa Kınalı (1461 Trabzon)

Sarı Kart: Dk. 102 Burak Temir (1461 Trabzon)

MAÇ SONUCU | Antalyaspor: 1 - Yomraspor: 1 | Tur penaltılarla geldi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi İlgili Haberi Oku